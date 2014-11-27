《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条:

--中国证监会副主席刘新华表示，证监会正在抓紧制定注册制改革方案；此外，证监会正在抓紧制定股权众筹融资监管的规则，努力为企业通过互联网平台进行股权融资拓宽渠道；将继续提高资本市场对外开放的水平，扩大合格境外投资者的范围。

* 其他:

--中国保险监督管理委员会副主席周延礼表示，保监会将完善价格形成机制，准入和退出机制，以提升保险资金的配置效率为重点，全面深化保险市场的改革。继续全面推进寿险产品的利率改革，把定价权还给保险公司和市场。

--中国社科院金融所研究员、广发证券首席经济学家刘煜辉表示，后续货币政策大概率的路径是：量化降准以引导巿场利率下行，然后再官方降息予以追认。