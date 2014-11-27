《中国报摘》--中国证券报11月28日

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 头版头条:
--中国证监会副主席刘新华表示，证监会正在抓紧制定注册制改革方案；此外，证监会正在抓紧制定股权众筹融资监管的规则，努力为企业通过互联网平台进行股权融资拓宽渠道；将继续提高资本市场对外开放的水平，扩大合格境外投资者的范围。
* 其他:
--中国保险监督管理委员会副主席周延礼表示，保监会将完善价格形成机制，准入和退出机制，以提升保险资金的配置效率为重点，全面深化保险市场的改革。继续全面推进寿险产品的利率改革，把定价权还给保险公司和市场。
--中国社科院金融所研究员、广发证券首席经济学家刘煜辉表示，后续货币政策大概率的路径是：量化降准以引导巿场利率下行，然后再官方降息予以追认。
--山东黄金 披露资产重组预案，拟向控股股东山东黄金集团以及多个关联方和非关联方发行股份，购买价值约50.5亿元人民币、黄金资源储量330吨的资产。同时推出16.85亿元配套融资计划。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。