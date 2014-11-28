中国个股：山东黄金拟定增购买关联方逾50亿元资产，收购后储量将翻番

路透上海11月28日 - 中国上市黄金企业山东黄金 周五发布公告，拟向控股股东山东黄金集团等关联方定向发行股份，购买其约50.5亿元人民币的黄金相关资产，同时推出16.8亿元的配套融资计划。公告称，交易前后公司的实际控制人都是山东省国资委，交易不构成借壳上市。

根据重组预案，交易标的资产预估值为50.54亿元，涉及的黄金资源储量约330吨，且为多处在产矿山和黄金矿业权。由于山东黄金目前黄金资源储量约300多吨，收购后将实现储量翻番，资产规模将得到大幅提升。

山东黄金2014年9月30日资产和负债总计分别为233.97亿和137.51 亿，资产负债率为58.78%，高于可比公司中金黄金、紫金矿业、辰州矿业同日的资产负债率（分别为54.34%、54.66%和 31.19%），交易完成后，山东黄金的资产负债率将下降。

山东黄金表示，作为控股股东黄金集团下属唯一的上市公司平台，公司存在逐步整合黄金集团旗下黄金资产、消除同业竞争的需求。

黄金集团其余的部分黄金资产，也将待时机成熟后将相关资产注入上市公司，并出具了承诺函，承诺三年内通过对外出售的方式处置上述与黄金业务相关的资产，山东黄金在同等条件下对上述资产具有优先购买权。

另外，由于国际金价波动，公司为了降低价格波动风险，增发定价选择定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%即14.33元/股，而不是一般规定的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

同时，此次交易还引入了资产定价和发行价格事后调整机制。可调价期间为山东黄金审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

调整的触发条件为上海黄金交易所黄金收盘价连续20个交易日算术平均值高或低于评估所采用的价格幅度超过10%且山东黄金及同行业的中金黄金、紫金矿业及辰州矿业各自连续60个交易日股价加权平均值的算术平均值较山东黄金此次停牌前60个交易日股价加权平均值的算术平均值的幅度超过10%。

山东黄金此次方案中还包含了配套融资方案，认购方除了部分机构投资者外，还有山东黄金第一期员工持股计划。

根据安排，公司第一期员工持股计划非公开发行约1,185.5万股股份，涉及资金额约1.72亿元，覆盖公司董监高、部门负责人、重要技术业务骨干及所属公司负责人。

山东黄金今日将复牌，上个交易日为今年7月31日，收市价为16.550元，近一个月上涨6.91%。

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