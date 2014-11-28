表格：外资上周继续买超日本股票，日本投资者卖超海外债券

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月28日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，外资截至11月22日当周继续买超日本股票。
该周外资买超7,349亿日圆日股，前一周为买超9,102亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券4,510亿日圆，前一周为买超2,640亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
11月16日-11月22日 +734.9 -428.8 +349.3
11月 9日-11月15日 +910.2r +579.4 +770.6
11月 2日-11月 8日 +1,054.9r +972.6 +933.0
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
11月16日-11月22日 +194.2 -45.1 +0.7
11月 9日-11月15日 -83.0 +264.0r +71.1
11月 2日-11月 8日 -267.3 +1,123.6r +30.6
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。