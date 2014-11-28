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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 08:01 BJT

表格：外资上周继续买超日本股票，日本投资者卖超海外债券

路透东京11月28日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，外资截至11月22日当周继续买超日本股票。

该周外资买超7,349亿日圆日股，前一周为买超9,102亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券4,510亿日圆，前一周为买超2,640亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

11月16日-11月22日 +734.9 -428.8 +349.3

11月 9日-11月15日 +910.2r +579.4 +770.6

11月 2日-11月 8日 +1,054.9r +972.6 +933.0

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

11月16日-11月22日 +194.2 -45.1 +0.7

11月 9日-11月15日 -83.0 +264.0r +71.1

11月 2日-11月 8日 -267.3 +1,123.6r +30.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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