南美金融：阿根廷起诉汇丰通过瑞士账户帮客户逃税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布宜诺斯艾利斯11月27日 - 阿根廷税务机关AFIP周四表示，已经对汇丰控股(HSBC) 提起诉讼，因后者帮助逾4,000名客户将资金隐藏在瑞士的秘密银行账户，从而达到逃税目的。
AFIP表示，已经从法国收到有关秘密账户的信息。法国在上周正式调查汇丰旗下的瑞士私人银行部门是否存在协助逃税的行为。
汇丰阿根廷分支机构在一封给路透的电邮声明中不承认上述指控，称该行遵守阿根廷的法律。
除阿根廷外，全球范围内都在打击将未申报资金隐藏在海外避税地的行为，此前全球金融危机让各国政府预算吃紧，更加急于增加税收。
AFIP周四并未说明是否暂停了汇丰的业务。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。