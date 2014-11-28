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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 08:18 BJT

日本债市：两年期公债收益率降至负值，为史上首次

路透东京11月28日 - 两年期日本公债收益率(殖利率)周五为有史以来首次滑入负值区域，因日本央行的大规模购债行动重创短债收益。

两年期公债 收益率降至负0.005%。期限更短的国库券收益率早在9月已经为负。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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