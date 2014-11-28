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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 08:43 BJT

表格：英国11月消费者信心指数持平于负2--GfK

路透伦敦11月28日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国11月消费者信心指数持稳，但对未来12个月经济前景的信心下滑。

英国11月消费者信心指数持平于负2，路透调查预估为负1。

以下为数据表格:

11月 10月 9月 8月 7月 6月

GfK消费者信心指数 -2 -2 -1 1 -2 1

个人财务

过去12个月 -7 -7 -8 -7 -11 -9

未来12个月 2 4 1 5 2 3

经济状况

过去12个月 -6 -6 -4 -1 -7 -3

未来12个月 0 2 4 11 9 13

大额采购意愿 0 -5 0 -1 -3 -2

此项GfK调查是11月1-19日期间代欧盟执委会所进行。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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