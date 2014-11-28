表格：英国11月消费者信心指数持平于负2--GfK

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月28日 - 市场研究机构GfK周五公布的调查显示，英国11月消费者信心指数持稳，但对未来12个月经济前景的信心下滑。
英国11月消费者信心指数持平于负2，路透调查预估为负1。
以下为数据表格:
11月 10月 9月 8月 7月 6月
GfK消费者信心指数 -2 -2 -1 1 -2 1
个人财务
过去12个月 -7 -7 -8 -7 -11 -9
未来12个月 2 4 1 5 2 3
经济状况
过去12个月 -6 -6 -4 -1 -7 -3
未来12个月 0 2 4 11 9 13
大额采购意愿 0 -5 0 -1 -3 -2
此项GfK调查是11月1-19日期间代欧盟执委会所进行。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。