美国个股：欧盟立法层敦促监管机构分拆谷歌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟立法者周四压倒性地支持一项动议，敦促反垄断监管机构分拆谷歌 。这是该搜索引擎巨头遭遇的最新一次挫折。
谷歌从2010年起开始引起欧盟监管机构的注意。除此之外该公司也在疲于应对诸多其他问题，包括隐私问题、需要滤除部分搜索结果以遵从法院裁决、版权疑虑以及税务争议。
欧洲议会达成的此项无约束性决议，是迄今为止向外界公开发出的最强烈信号，表明欧洲对谷歌这家美国科技巨头不断增长的影响力的担忧。该动议以384票赞成对174票反对获得通过。
德国保守派议员暨该议案联合发起人Andreas Schwab称，这是向欧盟执委会发出的一个政治信号。执委会的职责之一就是确保成员国企业能拥有一个公平的竞争环境。
谷歌拒绝置评。欧盟竞争事务执委维斯塔格表示，她将会就此作出评估，并与原告方进行沟通，之后才会决定下一步行动。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。