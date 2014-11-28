美国个股：欧盟立法层敦促监管机构分拆谷歌

路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟立法者周四压倒性地支持一项动议，敦促反垄断监管机构分拆谷歌 。这是该搜索引擎巨头遭遇的最新一次挫折。

谷歌从2010年起开始引起欧盟监管机构的注意。除此之外该公司也在疲于应对诸多其他问题，包括隐私问题、需要滤除部分搜索结果以遵从法院裁决、版权疑虑以及税务争议。

欧洲议会达成的此项无约束性决议，是迄今为止向外界公开发出的最强烈信号，表明欧洲对谷歌这家美国科技巨头不断增长的影响力的担忧。该动议以384票赞成对174票反对获得通过。

德国保守派议员暨该议案联合发起人Andreas Schwab称，这是向欧盟执委会发出的一个政治信号。执委会的职责之一就是确保成员国企业能拥有一个公平的竞争环境。