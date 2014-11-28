《独家新闻》法国、意大利和比利时或违反预算规定，欧盟明年3月复审

* 法国原本应在2015年达到欧盟规定

* 低赤字低债务对欧元区经济至关重要

路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。

届时法国或面临数十亿欧元罚款，意大利和比利时则要接受惩戒处分。

路透见到的草案文件显示，在一群可能违反预算限制的国家中，除上述三国之外，还有西班牙、葡萄牙、奥地利和马耳他。

欧盟执委会敦促所有这些国家不要违反预算限制，但挑出意大利、法国和比利时三国，明年3月复审它们的预算合规情况。

在几家报纸稍后的周五版报导中，欧盟执委会主席贾克发表评论称，到明年3月之前不会做出最终制裁决定，使相关国家政府制定出解决预算问题的具体措施和清晰时间表，而并不仅是承诺。

这样，这些国家将获得更多时间来调整政策，之后欧盟执委会再决定，是否因法国无法实现目标而处以罚款，以及是否因意大利和比利时债务超高而对它们祭出惩戒处分。

“总体而言，该委员会认为，目前处于修订阶段的法国预算草案，有可能打破欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的规定，”草案文件显示。

“该委员会将在2015年3月初，对照稳定暨成长协定中法国的相关义务，并根据最终预算法和料将出台的结构性改革计划细则，检视该国相关状况，”文件称。

有关意大利和比利时的措辞与法国相同。

欧盟执委会将于周五公布对欧元区18国预算草案的评估，希腊和塞浦路斯除外，这两国仍处于救助计划中。