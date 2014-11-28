《全球重要经济事件一览表》--11月28日-12月5日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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11月28日(五)
塞浦路斯利马索尔--第五届利马索尔经济论坛。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和财长耶奥亚蒂斯(Harris Georgiades)发表讲话。
11月29日(六)
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在南德日报(Suddeutsche Zeitung)主办的活动上发表主旨演讲(1030)。
12月1日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估(1400)。
12月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话(1315)。
美国布朗克斯--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就布朗克斯地区经济及增加就业机会的议题发表演说。(2000)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
12月3日(三)
夏洛特--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说。(1730)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书。(1900)
伦敦--英国财政大臣欧思邦发表秋季报告。
华盛顿--美联储理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动。(1900)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议。(至12月4日)
斯德哥尔摩--SvD Bank峰会(至12月4日)。瑞典财长Per Bolund和瑞典央行副总裁扬松将发表演说。
多伦多--加拿大2014峰会。加拿大央行总裁波洛兹将出席。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率。
12月4日(四)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策。(0030)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在该行和财政部金融研究办公室主办的2014年金融稳定会议致欢迎词。(1330)
华盛顿--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说。(1430)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行记者会。
日本高知--日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖发表演说。
12月5日(五)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在2014年金融稳定会议发表晨间主旨演讲(1345)，财政部金融研究办公室主任Richard Berner在午餐会发表演讲(1730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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