版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--11月28日

==========================近期重要政经日程==========================

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。

12/6（周六）

--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。

12/12（周五）

--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。

12/14（周日）

--由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办的“第二届中国产业改革发展年会”在北京举办。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐