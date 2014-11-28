路透北京11月28日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日 程： 公布日期 经济指标 数据日期 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰中国制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 汇丰中国服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完） 详情请查看国家统计局网站 here