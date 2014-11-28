《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月28日

*工商时报：

--台湾立法院财委会下周四将审查立委提案修正证所税的大户条款草案。对此，财长张盛和表示，财政部正和相关单位研议行政立场，尚未有具体结论，不过他相信选后台股量能会回来。

--鸿海 证实，已与阿里巴巴集团 、北京世纪互联宽频资料中心，与贵阳市、贵州省有关单位，分别签署多个协定；外传此次总投资额达30亿元人民币，将联手打造“云上贵州”新应用。

--金管会对大额保单监理方式拟适度松绑，寿险业可望再现新商机。为求寿险业明年新契约保费仍能维持1兆(万亿)台币的规模，金管会主委曾铭宗表示，金管会对寿险保单及大额资金投保的监理方式，将从“围堵”转为适当“疏导”，由保险局、保发中心及寿险公会先讨论，年底前找出明年适合保险业发展的新保单。

--财政部政务次长吴当杰表示，今日下午将与台新金 董事长吴东亮会面，就彰银 改选事宜进行协商，听听对方看法，并不预设立场，双方若未能达成共识，“大家就各自努力”，将回归市场机制并尊重选举结果。

*经济日报：

--两岸两会26日进行陆客来台中转第一次工作性商谈，尽管陆方并未提出可行性方案，但陆委会对后续协商抱持乐观态度。海基会表示，双方在本次商谈中充分交换意见，表达彼此关切，有利于陆客来台中转议题的后续推动。

--富邦金控 举行线上法说会，公布富邦人寿今年前九月年化投资报酬率突破5%，以5.02%创下历史新高。其中未实现利益9月底虽因市场波动而下降，第四季以来已劲升回到450亿台币以上，居寿险业之冠。

--先前传出国际私募股权基金有意收购顶新集团的台北101持股，台北101董事长宋文琪表示，私募基金有财务投资考量，如果买了股权，之后就要考虑如何卖出，台北101每股税后纯益（EPS）不到1台币，股价不会高，私募基金应该考虑清楚收购股权的效益。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。