《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**上海证券报**

--沪深交易所两融数据显示，本月24日至26日，沪市融资余额日增幅均在百亿元人民币左右规模，截至26日，沪深融资融券余额报8,118亿元。此次从7,000亿到8,000亿，仅用了不到一个月的时间。

--记者获悉，自12月1日起，投资者可在信用账户里申购新股。业内人士认为，上交所放行信用账户打新之后，投资者可以通过融资融券套出现金，并全额用于新股申购，网上冻结资金有望再上新台阶。

**证券时报**

--在国家发改委财金司组织各地发改委进行的视频会议中，指出企业债审核网络系统将于12月1日正式启动；知情人士透露，这意味着企业债发行从预审到办理结束的整个流程都可实现网上查询。

**东方早报**

--上海证交所表示，兰石重装 的股价上涨系游资频繁参与炒作，追高买入的中小投资者亏损比例最高，个人大户则普遍盈利。(完)