《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--沪深交易所两融数据显示，本月24日至26日，沪市融资余额日增幅均在百亿元人民币左右规模，截至26日，沪深融资融券余额报8,118亿元。此次从7,000亿到8,000亿，仅用了不到一个月的时间。
--记者获悉，自12月1日起，投资者可在信用账户里申购新股。业内人士认为，上交所放行信用账户打新之后，投资者可以通过融资融券套出现金，并全额用于新股申购，网上冻结资金有望再上新台阶。
**证券时报**
--在国家发改委财金司组织各地发改委进行的视频会议中，指出企业债审核网络系统将于12月1日正式启动；知情人士透露，这意味着企业债发行从预审到办理结束的整个流程都可实现网上查询。
**东方早报**
--上海证交所表示，兰石重装 的股价上涨系游资频繁参与炒作，追高买入的中小投资者亏损比例最高，个人大户则普遍盈利。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。