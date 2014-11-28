全球农业：国际谷物理事会提高2014/15年度全球玉米产量预估至9.82亿吨

路透伦敦11月27日 - 国际谷物理事会(IGC)周四提高了对2014/15年全球玉米产量的预估，主要是反映了对中国产量预估的上修。

全球玉米总产量预估为9.82亿吨，高于之前9.8亿吨的预估，略低于前一作物季创纪录的9.84亿吨。