全球农业：国际谷物理事会提高2014/15年度全球玉米产量预估至9.82亿吨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月27日 - 国际谷物理事会(IGC)周四提高了对2014/15年全球玉米产量的预估，主要是反映了对中国产量预估的上修。
全球玉米总产量预估为9.82亿吨，高于之前9.8亿吨的预估，略低于前一作物季创纪录的9.84亿吨。
IGC在月度报告中还将2014/15年度全球小麦产量预估下调100万吨，至7.17亿吨，但这仍是创纪录水准，并预计2015/16年度耕种面积较上年增长1%。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。