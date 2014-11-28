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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 08:41 BJT

表格：澳洲10月经季调民间信贷较前月上升0.6%，房屋信贷增加0.6%

路透悉尼11月28日 - 澳洲央行周五公布，10月经季节调整后民间信贷较前月上升0.6%，房屋信贷较前月增加0.6%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

10月 较上年同期

信贷总额 +0.6 +5.7

房屋信贷 +0.6 +7.0

个人信贷 0.0 +1.0

企业信贷 +0.7 +4.3

(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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