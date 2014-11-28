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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 08:41 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月28日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 沪　 柳州医药 603368 2,812.5 26.22 19.71 国都证券

-- 沪 维格娜丝 603518 3,699.5 20.02 22.30 中信建投

-- 深 燕塘乳业 002732 3,935 10.13 22.87 广发证券

-- 深 雄韬股份 002733 3,400 13.16 22.31 招商证券

-- 深 王子新材 002735 2,000 9.23 22.51 民生证券

-- 深 凯发电气 300407 1,700 22.34 22.80 广发证券

-- 深 道氏技术 300409 1,625 17.30 20.35 招商证券

-- 沪 方盛制药 603998 2,726 14.85 22.85 广发证券

-- 沪 海南矿业 601969 18,667 10.34 19.88 国泰君安

-- 深 三环集团 300408 4,600 29.39 22.61 银河证券

-- 沪 华电重工 601226 15,000 10.00 22.22 招商证券

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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