《中国已公布新股发行上市日程表》--11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 沪 柳州医药 603368 2,812.5 26.22 19.71 国都证券
-- 沪 维格娜丝 603518 3,699.5 20.02 22.30 中信建投
-- 深 燕塘乳业 002732 3,935 10.13 22.87 广发证券
-- 深 雄韬股份 002733 3,400 13.16 22.31 招商证券
-- 深 王子新材 002735 2,000 9.23 22.51 民生证券
-- 深 凯发电气 300407 1,700 22.34 22.80 广发证券
-- 深 道氏技术 300409 1,625 17.30 20.35 招商证券
-- 沪 方盛制药 603998 2,726 14.85 22.85 广发证券
-- 沪 海南矿业 601969 18,667 10.34 19.88 国泰君安
-- 深 三环集团 300408 4,600 29.39 22.61 银河证券
-- 沪 华电重工 601226 15,000 10.00 22.22 招商证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。