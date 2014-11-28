欧洲个股：意大利国有企业CDP敲定最终协议，向中国出售电网等资产

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透米兰11月27日 - 意大利国有企业Cassa Depositi e Prestiti(CDP)周四达成最终协议，将把电网运营商Terna 与天然气网络企业Snam 的少数股权，卖给中国国家电网公司 以及意大利投资人，作价24亿欧元(30亿美元)。
CDP在声明中表示，中国国家电网将可在Terna与Snam的董事会任命一名成员。
中国国家电网在7月签署初步协议，购买CDP Reti的35%股权。CDP Reti为一控股公司，持有Terna三分之一股权，持有Snam股权的比例也相似。几周前，CDP还同意将CDP Reti约6%股权售予一银行基金团体与一家退休基金。
这些售股交易是CDP筹措基建项目资金策略的一部份。该公司并未明确表示，是否会向国库上交部分交易收入。意大利政府持有80%的CDP股权。
Lazard担任CDP股权出售交易的顾问，中国国家电网则聘请摩根士丹利担任财务顾问。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。