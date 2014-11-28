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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 08:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破118.00，空头开始回补

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* 美元/日圆升破118.00日圆至118.17，空头回补出现

* 有日本投资者在昨日低点117.24处买入

* 日本出口商在本周抛售后，其手中的美元筹码已耗尽

* 今日市况清淡，假期因素可能令市场波动被夸大

* 118.50日圆上方可能有更多卖单

* 技术图形偏多，此前突破了小时图一目云区顶端118.01(完)

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(编译 张荻；审校 王兴亚)
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