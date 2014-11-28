中国个股：洛阳钼业启动49亿元A股可转债发行，下周二网上网下申购

路透上海11月28日 - 中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周五公告称，启动49亿元人民币A股可转债发行，其中网上网下申购日均为下周二(12月2日)。

刊登在上海证券交易所的公告显示，本次发行的可转债期限六年，票面利率第一年为0.5%，此后逐年递增，至第六年的2.4%，初始转股价格为8.78元。

本次发行的可转债向公司原股东优先配售，优先配售后的余额部分将网上网下发行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为75%:25%；参与网下申购的机构投资者定金数量为其全部申购金额的20%。

本期债联席主承销商为招商证券 、中信证券 和高盛高华证券；经中诚信证券评估有限公司评定，洛阳钼业和本期债信用级别均为AA+。

募集资金将用于收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产。

洛阳钼业A股周四收报8.83元，过去一个月上涨29.28%。(完)

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