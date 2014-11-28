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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.25%，上日加权利率3.3955%

路透上海11月28日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.25%，上日该期限加权平均利率为3.3955%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.25% 4.00% 3.3955%

周四银行间市场质押式回购总成交金额为10,353.83亿元，较上日的10,394.37亿元微缩；其中，隔夜品种成交8,086.04亿元，上日为8,279.20亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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