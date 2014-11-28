五矿期货：中国期指总持仓自历史峰值回落，空头卷土重来

周四沪指再创新高。期指主力合约收涨0.34%，盘后总持仓小幅减少2808手至21.6万手，自历史峰值回落。周四期指盘中持仓高达23.9万手，再创历史新高。结合期指尾盘减仓上行的表现来看，多单获利离场与部分空单认输砍仓，是盘后持仓回落的原因。当月合约连续两日持仓回落，与股指持续冲高形成对比。目前总持仓处于绝对高位，而持仓增长率处于区间上限附近，进一步增仓上行的动能受到抑制。此后期指走势更多取决于现指的涨跌，持仓作为风险警示信号的功能暂时失灵。

根据中金所公布的数据，周四IF1412和IF1503两合约净空持仓合计增加2121手至2.5万手，是10月中旬以来的最高水平。若叠加最新的IF1506合约净空头寸，三合约加总后可达2.67万手，是近9月来的最高水平。另一方面，IF1412合约基差昨日从40点回落至正常区间以内，盘中出现极佳的正向套利平仓机会。所以考虑套利空单减少，周四净空持仓大幅上升。前20名主力席位的净空持仓自上周一不及万手的规模快速回升，已反弹至与9月下旬时持平的水平，空方大有卷土重来之势。(完)