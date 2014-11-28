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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 09:07 BJT

日本经济：受油价下滑影响，消费者物价基本持平--经济财政大臣

路透东京11月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，消费者物价基本持平，因为油价下滑已经导致通胀放缓。

甘利明是在例行记者会上对记者作出上述评论的。稍早数据显示，日本10月剔除消费税上调影响的全国核心消费者通胀率跌破1.0%，因能源价格下滑。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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