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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:02 BJT

澳洲个股：力拓执行长称，公司握有额外现金将于明年2月返还股东

路透悉尼11月28日 - 力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)称，该公司握有额外现金将于明年返还股东。

沃尔什称，该公司目前无需产生现金，对自身的债务水平感到满意。

沃尔什2月时宣布，力拓计划在2015年初向股东返还额外现金。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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