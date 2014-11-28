光大期货：大商所玉米期价利多兑现后继续承压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月28日的《期货日报》：
周初，在2014年玉米收储政策出台后，玉米期货价格波动性增强。在2013年陈玉米储备充裕及2014年新玉米丰产格局之下，玉米期价上行承压。
周二，国家发改委、国家粮食局、国家财政部及中国农业发展银行联合公布《关于2014年东北地区国家临时存储玉米收购有关问题的通知》。通知规定，2014年国家临时存储玉米挂牌收购价格（国标三等质量标准）为内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。
国内玉米现货市场期待已久的玉米收储政策终于落地，这也意味着玉米现货市场供需格局逐步明朗。2014年玉米收储政策的出台，短期增加玉米市场中的需求主体。但长期来看，国内陈玉米库存充足、新玉米产量高、质量好的供应充裕局面继续对玉米期现价格施压。(完)
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