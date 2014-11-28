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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:30 BJT

更新版 1-日本经济：10月通胀减缓，工业产出和支出数据显现回升迹象

日本10月失业率由9月的3.6%降至3.5%，求才求职比升至1.10，追平22年高位。

10月家庭支出较上年同期下降4.0%，虽然降幅较9月的降5.6%缓和，但仍为连续第七个月下降。

一些分析师称，日本央行意外扩大刺激举措触动的日圆贬值将推升物价，但会有几个月的滞后期才显效。

经济产业省数据显示，10月工业生产较前月上升0.2%。受访制造商预计11月和12月产出分别增长2.3%和0.4%。

另一项数据显示10月零售销售较上年同期成长1.4%，超过分析师预估的1.2%增幅。 (完)
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