更新版 1-日本经济：10月通胀减缓，工业产出和支出数据显现回升迹象

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
日本10月失业率由9月的3.6%降至3.5%，求才求职比升至1.10，追平22年高位。
10月家庭支出较上年同期下降4.0%，虽然降幅较9月的降5.6%缓和，但仍为连续第七个月下降。
一些分析师称，日本央行意外扩大刺激举措触动的日圆贬值将推升物价，但会有几个月的滞后期才显效。
经济产业省数据显示，10月工业生产较前月上升0.2%。受访制造商预计11月和12月产出分别增长2.3%和0.4%。
另一项数据显示10月零售销售较上年同期成长1.4%，超过分析师预估的1.2%增幅。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。