更新版 1-日本经济：10月通胀减缓，工业产出和支出数据显现回升迹象

日本10月失业率由9月的3.6%降至3.5%，求才求职比升至1.10，追平22年高位。

10月家庭支出较上年同期下降4.0%，虽然降幅较9月的降5.6%缓和，但仍为连续第七个月下降。

一些分析师称，日本央行意外扩大刺激举措触动的日圆贬值将推升物价，但会有几个月的滞后期才显效。

经济产业省数据显示，10月工业生产较前月上升0.2%。受访制造商预计11月和12月产出分别增长2.3%和0.4%。