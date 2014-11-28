全球金市：现货金连续第三日下跌，受累于油价暴跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
由于油价下跌，美元兑加元和挪威克朗明显上扬，也令金价承压。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三再次出现资金流出，反映了市场人气疲弱。
周日瑞士就央行提高黄金储备动议举行公投前，市场谨慎情绪蔓延。此次投票旨在阻止瑞士央行减少黄金持仓，并迫使其持有黄金规模占总资产的至少20%，上月该比率为8%。
最近的民调显示，瑞士选民对该动议的支持率下降至38%，令金价承压。
分析师称，但若意外投票赞成该动议，可能促使瑞士央行在接下来的几年买入约1,500吨黄金，从而提振金价。
德意志银行 周四表示正在关闭实货贵金属交易业务，进一步缩减大宗商品的敞口。该行称，将通过其金融衍生品业务保留一些处理贵金属业务的能力。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。