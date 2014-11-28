全球金市：现货金连续第三日下跌，受累于油价暴跌

由于油价下跌，美元兑加元和挪威克朗明显上扬，也令金价承压。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三再次出现资金流出，反映了市场人气疲弱。

周日瑞士就央行提高黄金储备动议举行公投前，市场谨慎情绪蔓延。此次投票旨在阻止瑞士央行减少黄金持仓，并迫使其持有黄金规模占总资产的至少20%，上月该比率为8%。

最近的民调显示，瑞士选民对该动议的支持率下降至38%，令金价承压。

分析师称，但若意外投票赞成该动议，可能促使瑞士央行在接下来的几年买入约1,500吨黄金，从而提振金价。

德意志银行 周四表示正在关闭实货贵金属交易业务，进一步缩减大宗商品的敞口。该行称，将通过其金融衍生品业务保留一些处理贵金属业务的能力。 (完)

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