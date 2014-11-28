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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:05 BJT

香港个股：嘉年华国际发行5亿元人民币两年期高级债券，息率11.5%

路透香港11月28日 - 于中国开发旅游、酒店及零售综合项目的嘉年华国际 称，计划发行于2016年到期、本金总额为5亿元人民币之高级债券，息率11.5%。

该公司周四晚间在联交所一份声明中称，是次发行所得款项将用于偿还若干现有债务，余款用于一般公司用途。

债券的发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息，于2016年12月4日到期。

海通国际 为发行债券的独家全球协调人兼独家账簿管理人。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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