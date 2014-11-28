国泰君安期货：上海螺纹钢期货主力合约涨停，市场供需尚可形成支撑

以下内容节选自11月28日的《期货日报》：

近期螺纹钢振荡走高，周四主力1505合约涨停收盘，各合约全面减仓。其中，主力合约1505合约减仓达到46万手，发生空头踩踏行情。从基本面来看，尽管目前已经进入到建筑钢材销售淡季，但是社会库存和钢厂库存双双处于低位，市场供需尚可，对期钢形成支撑。

中钢协数据显示，11月上旬粗钢日均产量200.72万吨，环比下降16.36%。河北地区受APEC会议影响，大幅减产，造成11月上旬河北地区开工率大幅降至75%左右，使得粗钢整体产量大幅下滑。但APEC会议结束之后，11月中旬河北地区企业陆续恢复生产，全国高炉开工率较大回升。上周唐山地区高炉开工率恢复到92%左右，环比上升了51个百分点，市场供给压力有所增大。不过，考虑到11、12月钢厂的年度例行检修仍较为普遍，总体四季度粗钢产量会低于三季度。(完)

详情请点选链接：here