全球金融：西方银行退出国际汇款业务成趋势，澳洲Westpac还因此吃官司

路透悉尼11月28日 - 日前澳洲法庭受理的一项案件激起外界对西方银行慢慢退出全球汇款业务的关注，这部分业务的规模达4,350亿美元，银行退出的趋势将可能影响全球数亿贫困人口的生计。

有近20家汇款公司本月起诉澳洲第二大银行--西太平洋银行(Westpac Banking) ，试图制止该行成为澳洲最近一家退出汇款业务的大型银行，理由是这将让他们走投无路。

这些公司希望在西太平洋银行关闭他们的账户前有更多时间去寻找其他替代银行。西太平洋银行拒绝对该案置评，但澳洲的银行业游说机构称，监管合规成本上升使得各大银行越来越难以支持汇款公司，正是靠这些汇款公司，来自发展中国家的外籍劳工才能把钱汇回他们的祖国。

银行退出国际汇款业务的趋势，有可能损及G20将每笔汇款交易成本削减约5%的计划，目前成本根据世界银行的估算约为8%。汇款公司称，如果失去全球银行体系这条渠道，汇款成本将会高出许多。

“这是个让人担心的大问题。如果他们的账户关闭，就会出现黑市，汇钱的费用将会上升，”澳洲的索马里汇款行动组织主席Hussein Haraco说。