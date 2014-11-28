长江期货：大连焦炭期货近月合约存在下行风险

近期，伴随下游需求小幅好转，焦炭局部现货价格试探性上涨。上周五央行意外降息，被市场解读为货币政策放松的信号，市场因此对未来需求企稳产生预期，进而导致周四期货价格大涨。不过，中短期供需格局难以改变，12月焦炭市场仍存在下跌风险。

今年以来，伴随着价格的持续下跌，焦炭行业经历了一次长周期的主动去库存阶段。截至11月下旬，焦炭市场已经处于价格和库存双低点。但在结构转型背景下，借助政策外力打破焦炭行业萎靡格局的机会十分渺茫。而供应端，通过主动限产、降低库存来勉强实现行业供需弱平衡，也不足以成为价格上涨的基础。(完)