长江期货：大连焦炭期货近月合约存在下行风险

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月28日的《期货日报》：
近期，伴随下游需求小幅好转，焦炭局部现货价格试探性上涨。上周五央行意外降息，被市场解读为货币政策放松的信号，市场因此对未来需求企稳产生预期，进而导致周四期货价格大涨。不过，中短期供需格局难以改变，12月焦炭市场仍存在下跌风险。
今年以来，伴随着价格的持续下跌，焦炭行业经历了一次长周期的主动去库存阶段。截至11月下旬，焦炭市场已经处于价格和库存双低点。但在结构转型背景下，借助政策外力打破焦炭行业萎靡格局的机会十分渺茫。而供应端，通过主动限产、降低库存来勉强实现行业供需弱平衡，也不足以成为价格上涨的基础。(完)
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