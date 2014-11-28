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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:11 BJT

宝城期货：郑糖仍面临较大下行压力，因高库存难题无法根治

以下内容节选自11月28日的《期货日报》：

10月以来，郑糖1505合约期价在跟随外盘摆脱底部区间束缚后，重心有所抬升，但始终在4,550—4,800元/吨的箱体内运行。尽管本年度国内甘蔗减产较多，且糖厂一再延迟开榨，供应压力稍缓在短期内提振糖价，但在此前连续几个榨季累积的巨大库存面前，糖市供过于求的现状难以改变。考虑到2015年甘蔗价格改革预期强烈以及内外盘价差过高，预计糖价仍面临较大的下行压力。

展望后市，拖延开榨挺一时之价，再加上临近元旦和春节，节日刺激消费放量，国内糖价重心会小幅上移，不过，未来随着双节的结束，新糖大量上市，在高库存的压制下，糖价将开启新一轮下跌行情。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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