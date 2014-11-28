宝城期货：郑糖仍面临较大下行压力，因高库存难题无法根治

10月以来，郑糖1505合约期价在跟随外盘摆脱底部区间束缚后，重心有所抬升，但始终在4,550—4,800元/吨的箱体内运行。尽管本年度国内甘蔗减产较多，且糖厂一再延迟开榨，供应压力稍缓在短期内提振糖价，但在此前连续几个榨季累积的巨大库存面前，糖市供过于求的现状难以改变。考虑到2015年甘蔗价格改革预期强烈以及内外盘价差过高，预计糖价仍面临较大的下行压力。