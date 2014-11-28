宝城期货：郑糖仍面临较大下行压力，因高库存难题无法根治

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月28日的《期货日报》：
10月以来，郑糖1505合约期价在跟随外盘摆脱底部区间束缚后，重心有所抬升，但始终在4,550—4,800元/吨的箱体内运行。尽管本年度国内甘蔗减产较多，且糖厂一再延迟开榨，供应压力稍缓在短期内提振糖价，但在此前连续几个榨季累积的巨大库存面前，糖市供过于求的现状难以改变。考虑到2015年甘蔗价格改革预期强烈以及内外盘价差过高，预计糖价仍面临较大的下行压力。
展望后市，拖延开榨挺一时之价，再加上临近元旦和春节，节日刺激消费放量，国内糖价重心会小幅上移，不过，未来随着双节的结束，新糖大量上市，在高库存的压制下，糖价将开启新一轮下跌行情。(完)
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