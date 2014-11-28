台湾数据：第三季经济成长率下修至3.63%，全年估3.43%--主计总处

路透台北11月28日 - 台湾主计总处周五公布，第三季经济成长率为3.63%，较先前概估值3.78%为低；2014年全年经济成长率预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。

至于2015年的经济成长率则估为3.50%(原估为3.51%)、通膨率则估为0.91%(原估为1.46%)。

台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议，目前各方仍多认为本次央行将维持重贴现率于1.875%不变。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2014年GDP年增率 3.43 3.41

2014年CPI年增率 1.18 1.64

2015年GDP年增率 3.50 3.51

2015年CPI年增率 0.91 1.46

2015年出口年增率 3.56 4.09