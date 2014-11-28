中港个股：复星医药证实就出售子公司事宜与国药控股洽商，今复牌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 周四因外界传言而临时停牌的中国复星医药 公告证实，公司正就出售旗下两家药房连锁子公司与其参股的国药控股 方面洽商；公司股票周五将复牌。
该公司周四晚间公告称，复星医药正就出售控股子公司上海复美益星大药房连锁公司和北京金象大药房连锁有限公司，与国药控股全资子公司国药控股药房有限公司进行接洽，目前该转让事宜尚处于磋商阶段，尚须报国有资产主管部门审批。
根据目前筹划中的方案预计，转让事项如实施，不会对复星医药及其控股子公司的收益 产生重大影响；转让所获款项将用于复星医药其他主营业务的发展。
截止去年底，复美大药房、金象大药房共计拥有零售门店超过650家，继续保持在各自区域市场的品牌领先；去年，复美大药房、金象大药房实现销售8亿3,119万元人民币。而同期国大药房拥有零售药店1,917家。
复星医药A股周三收报20.58元，过去一个月累计上涨9%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。