中港个股：复星医药证实就出售子公司事宜与国药控股洽商，今复牌

路透上海11月28日 - 周四因外界传言而临时停牌的中国复星医药 公告证实，公司正就出售旗下两家药房连锁子公司与其参股的国药控股 方面洽商；公司股票周五将复牌。

该公司周四晚间公告称，复星医药正就出售控股子公司上海复美益星大药房连锁公司和北京金象大药房连锁有限公司，与国药控股全资子公司国药控股药房有限公司进行接洽，目前该转让事宜尚处于磋商阶段，尚须报国有资产主管部门审批。

根据目前筹划中的方案预计，转让事项如实施，不会对复星医药及其控股子公司的收益 产生重大影响；转让所获款项将用于复星医药其他主营业务的发展。

截止去年底，复美大药房、金象大药房共计拥有零售门店超过650家，继续保持在各自区域市场的品牌领先；去年，复美大药房、金象大药房实现销售8亿3,119万元人民币。而同期国大药房拥有零售药店1,917家。