日本经济：正在摆脱通缩，因物价稳步上升--财务大臣麻生太郎

路透东京11月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本正在摆脱长达近20年的通缩，因为物价正“稳步上升”。他对通胀放缓的忧虑未加理会。

“我们将不追求物价快速上涨，只希望实现2%的通胀目标，”麻生太郎对记者表示。此前数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅连续第三个月放缓，因为油价下滑。

麻生太郎还称，与消费相关的数据仍然疲弱，但在就业市场稳步改善的支撑下，消费将可能从目前水平回升。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)