日本经济：正在摆脱通缩，因物价稳步上升--财务大臣麻生太郎

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本正在摆脱长达近20年的通缩，因为物价正“稳步上升”。他对通胀放缓的忧虑未加理会。
“我们将不追求物价快速上涨，只希望实现2%的通胀目标，”麻生太郎对记者表示。此前数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅连续第三个月放缓，因为油价下滑。
麻生太郎还称，与消费相关的数据仍然疲弱，但在就业市场稳步改善的支撑下，消费将可能从目前水平回升。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。