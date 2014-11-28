中国公开市场：12月仅有350亿元资金到期，全部为正回购

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 据路透统计，截至目前操作情况，12月中国央行公开市场将仅有350亿元人民币资金到期，全部为正回购。而在2016年7月前，都一直没有央票到期。
在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。
业内人士指出，降息对于缓解实体经济融资贵是良方，但融资难的问题也相当突出。在当前基础货币投放渠道有限，流动性整体不算充裕的环境下，有必要动用更多数量政策工具，营造更为宽松的货币环境，货币政策之功效方能更为明显。
以下为2014年12月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量
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12/1-12/5 -- 300 -- +300
12/6-12/12 -- 50 -- +50
12/13-12/19 -- -- -- --
12/20-12/26 -- -- -- --
12/27-12/31 -- -- -- --
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合计 -- 350 -- +350 (完)
注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 (整理 边竞；审校 李宏薇)
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