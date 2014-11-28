台湾货币市场：12月提存期资金预期变化一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月28日 - 台湾货币市场12月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)498.5亿台币： 12/04 2,257.80亿台币 12/05 265.00亿台币 12/08 5,853.80亿台币 12/09 1,902.00亿台币 12/10 638.00亿台币 12/11 6,999.80亿台币 12/12 2,818.50亿台币 12/15 454.50亿台币 12/16 4,247.10亿台币 12/17 2,743.50亿台币 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 39.00亿台币 12/29 39.00亿台币 12/30 36.00亿台币 12/31 7.00亿台币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --央行估发行1,200亿台币一年期定存单。 --央行估发行200亿台币两年期定存单。 --12/04：财政部增额发行10年期103甲13期公债，暂定金额300亿台币，1日标售。 --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。