澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，油价挫跌令其承压

新西兰元兑美元 表现受抑，从隔夜市场高位0.7927美元，跌至0.7842美元，料将录得0.4%周线跌幅。

不过新西兰元本月上涨0.7%，但澳新银行分析师警告称，月底的仓位建立，可能会令“流动性不足的市场出现不寻常的走势。”