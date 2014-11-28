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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:44 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，油价挫跌令其承压

新西兰元兑美元 表现受抑，从隔夜市场高位0.7927美元，跌至0.7842美元，料将录得0.4%周线跌幅。

不过新西兰元本月上涨0.7%，但澳新银行分析师警告称，月底的仓位建立，可能会令“流动性不足的市场出现不寻常的走势。”

新西兰元支撑在0.7820美元，接着是0.7800，如果突破0.7900，料有不少卖单出现。(完)

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