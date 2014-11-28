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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 09:50 BJT

中国热股：航空股集体涨停，因国际油价大跌市场预期其成本下降

路透上海11月28日 - 中国四大上市航空公司A股周五早盘集体涨停，业内人士表示，近日国际油价大跌，市场预期这将使航空公司航油成本下降。

本地时间9:42，中国国航 、南方航空 、东方航空 均告涨停，海南航空 稍早曾一度涨停。

布兰特原油期货周四急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅。之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，尽管全球市场存在大量过剩供应。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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