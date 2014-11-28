中国热股：航空股集体涨停，因国际油价大跌市场预期其成本下降

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 中国四大上市航空公司A股周五早盘集体涨停，业内人士表示，近日国际油价大跌，市场预期这将使航空公司航油成本下降。
本地时间9:42，中国国航 、南方航空 、东方航空 均告涨停，海南航空 稍早曾一度涨停。
布兰特原油期货周四急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅。之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，尽管全球市场存在大量过剩供应。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。