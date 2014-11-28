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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 10:03 BJT

日本股市：早盘受油价下跌提振上涨；本月料录得6%涨幅

丰田汽车 跳涨1.6%，Panasonic 涨0.5%，本田汽车 则升1.0%。

油价下跌令航空股受惠，ANA　Holdings Inc 跳涨5.3%至2011年3月以来最高位，日本航空 则大涨4.0%。

东证股价指数 上涨0.9%报1,403.80点。JPX-日经400指数 涨0.8%，报12,778.58点。(完)
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