中国个股：风范股份拟增发筹资至多30亿用于中俄边境炼化综合体项目

路透上海11月28日 - 中国输电线路铁塔生产企业--风范股份 周五公告称，拟定向增发筹集不超过30亿元人民币资金，主要用于中俄边境石油炼化综合体项目。

风范股份拟发行不超过2亿283.97万股A股，每股发行价不低于14.79元，认购者将不超过10名，其中公司控股股东范建刚以现金认购不低于发行股份总量的一成。

在7月风范股份以6.8亿元入股梦兰星河并进入能源产业后，此次增发筹资中的26.5亿元将继续投入梦兰星河，推进正在建设中的阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目。追加投入后，风范股份拥有梦兰星河股权由目前的16.67%增至47.99%股权，成为第一大股东。

该项目拟在俄罗斯阿穆尔州新建一座加工规模为600万吨/年的石油炼化厂，配套建设三条阿穆尔-黑河跨境输油管道以及一座输油末站。项目总投资79.13亿元，其中600万吨/年的石油炼化厂和俄罗斯境内输油管道由梦兰星河控股的俄罗斯阿穆尔能源负责建设和运营，中国境内输油管道和输油末站由梦兰星河负责建设和运营。

风范股份称，该综合体项目建成投产后，预计生产经营期平均营业收入和税后利润将分别达到388.06亿元和21.03亿元，将大幅提升公司营业收入及盈利能力，成为未来公司的主要收入来源和盈利增长点。