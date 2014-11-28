中国个股：风范股份拟增发筹资至多30亿用于中俄边境炼化综合体项目

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 中国输电线路铁塔生产企业--风范股份 周五公告称，拟定向增发筹集不超过30亿元人民币资金，主要用于中俄边境石油炼化综合体项目。
风范股份拟发行不超过2亿283.97万股A股，每股发行价不低于14.79元，认购者将不超过10名，其中公司控股股东范建刚以现金认购不低于发行股份总量的一成。
在7月风范股份以6.8亿元入股梦兰星河并进入能源产业后，此次增发筹资中的26.5亿元将继续投入梦兰星河，推进正在建设中的阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目。追加投入后，风范股份拥有梦兰星河股权由目前的16.67%增至47.99%股权，成为第一大股东。
该项目拟在俄罗斯阿穆尔州新建一座加工规模为600万吨/年的石油炼化厂，配套建设三条阿穆尔-黑河跨境输油管道以及一座输油末站。项目总投资79.13亿元，其中600万吨/年的石油炼化厂和俄罗斯境内输油管道由梦兰星河控股的俄罗斯阿穆尔能源负责建设和运营，中国境内输油管道和输油末站由梦兰星河负责建设和运营。
风范股份称，该综合体项目建成投产后，预计生产经营期平均营业收入和税后利润将分别达到388.06亿元和21.03亿元，将大幅提升公司营业收入及盈利能力，成为未来公司的主要收入来源和盈利增长点。
风范股份周五早盘报18.30元，涨0.71元或4.04%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。