中国货币市场：银行间贷款基础利率报价再降1bp至5.51%，为降息后第三降

路透上海11月28日 - 继上周末中国央行逾两年来首次降息后，此前变化较少的中国贷款基础利率(loan prime rate，lpr)报价 周五走低1个基点(bp)至5.51%，为本周第三次下降。

前两次下行出现在周一和周四，降幅分别为20个bp和2个bp。

贷款基础利率是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前，对社会公布一年期贷款基础利率。

LPR报价银行团现由九家商业银行组成。报价银行应符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求，系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强等多重要求。