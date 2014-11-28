版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 11:39 BJT

中国货币市场：银行间贷款基础利率报价再降1bp至5.51%，为降息后第三降

路透上海11月28日 - 继上周末中国央行逾两年来首次降息后，此前变化较少的中国贷款基础利率(loan prime rate，lpr)报价 周五走低1个基点(bp)至5.51%，为本周第三次下降。

前两次下行出现在周一和周四，降幅分别为20个bp和2个bp。

贷款基础利率是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前，对社会公布一年期贷款基础利率。

LPR报价银行团现由九家商业银行组成。报价银行应符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求，系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强等多重要求。

全国银行间同业拆借中心受权贷款基础利率的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐