《汇市简讯》美元/日圆买盘减弱，在118日圆处盘整

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 美元/日圆整固从117.74升至118.29的涨势，守住118.00日圆
* 日本和海外投资者先前大举买入该货币对
* 日本出口商和其他卖盘被及时吸纳
* 118.00上方有少量停止单被触发，近期建立的空仓被迫回补
* 118.50日圆上方可能有更多卖单，包括周二高点118.59
* 在119.00下方有更多技术阻力，包括11月20日的高点118.98(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。