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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 10:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买盘减弱，在118日圆处盘整

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* 美元/日圆整固从117.74升至118.29的涨势，守住118.00日圆

* 日本和海外投资者先前大举买入该货币对

* 日本出口商和其他卖盘被及时吸纳

* 118.00上方有少量停止单被触发，近期建立的空仓被迫回补

* 118.50日圆上方可能有更多卖单，包括周二高点118.59

* 在119.00下方有更多技术阻力，包括11月20日的高点118.98(完)

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