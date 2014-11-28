台湾债市：103/15期借券成交10.60亿台币，加权平均利率0.4704%

路透台北11月28日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 103/15 10.60 0.5000 0.3800 0.4704 162.8 160.3 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)