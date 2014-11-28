中国货币市场：IPO资金继续解冻但资金面意外吃紧，大行供给剧减

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 中国银行间市场周五资金面意外吃紧。尽管今日仍有新股IPO申购资金解冻，但因国开行供给明显缩量，其他大行不出资金甚至有借入需求，导致原来依靠上述来源的机构头寸一时难平。主要回购利率方面，则因成交暂时不多，尚未反应出真实市况。
交易员猜测，今日流动性突减，不排除央行此前通过SLO(短期流动性调节工具)、MLF（中期借贷便利）等“私下渠道”投放的资金到期未能续做所致。目前别无他法，只能先东拼西凑借钱，再观望央行会不会有支援举措。
此前几日，银行类机构依靠利率债抵押品的优势，在借入资金方面难度不大。但今日早盘，供给剧减令一些中小型银行措手不及，资金缺口未能如常轧平。
“国开给我们减了不少量，其他大行基本都不出。”北京一银行交易员称。
对今日流动性突然收紧的原因，市场莫衷一是。考虑到今日继续有新股冻结资金回款，在没有其他可想象对象前，央行此前可能通过SLO等非公开措施，向市场提供的流动性到期未续做，成为最大嫌疑。
上海一券商交易员表示，若局面没有改善，多数机构只能等待,“应该是在期盼(央行)放水吧，不知道下午会不会有什么动作。”
银行交易员并指出，至目前隔夜和七天期回购利率变化不大，应该是现有成交中，以国开行为对手的，在加权价格附近成交的居多。其他出资机构量非常有限，高利率暂时没有足够渠道反应到成交价格上。
长期资金方面，今日银行间贷款基础利率(loan prime rate，lpr)报价 再降1个基点(bp)至5.51%，为本周第三次下降；一年期shibor 续降1.5bp至4.6994%。
在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6588 2.6120 +4.68
七天 3.3867 3.3955 -0.88
14天 3.9234 4.3470 -42.36
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.8300 2.2350 +259.50
七天 4.4800 3.6650 +81.50
14天 4.3000 3.8150 +48.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6800 2.7500 -7.00
七天 3.4500 3.5000 -5.00
14天 4.0000 4.1200 -12.00
Shibor
其中:隔夜 2.6080 2.5840 +2.40
七天 3.3220 3.2900 +3.20
三个月 4.1695 4.1695 +0.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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