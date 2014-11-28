中国票据市场：转贴利率本周变动不大，资金紧张冲销降息利好

路透上海11月28日 - 中国票据市场本周转贴利率整体变化不大，因逾两年来首次降息的利好作用，被随后而来的资金紧张冲销。下周进入12月初，信贷规模压力暂时有限，票据价格走向，还需要视流动性情况而定。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，自11月22日起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

上海一银行交易员称，降息对本周票据买断价格利好不明显。“主要是资金紧了，下周还是要看资金。”

受新股IPO影响，本周起资金面略有收敛。前期券商和基金等与股市联系紧密的机构压力稍大。但至周五，银行间市场也开始因大行出资剧减而吃紧。

华北一银行交易员并表示，虽然总体来看，信贷规模对票据价格限制作用减弱，但就其了解，工行等票据市场“航母”近期对信贷规模的考量权重有所回升。加之资金面存有不确定性，下周收票需求可能不会太强。

交易员还透露，半年左右纸质票据买断成交价格在年息4.5%至4.6%之间，电票价格在此基础上略高。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3810/4.3140 4.4678/4.3924 4.6255/4.5383

上周五 4.3049/4.2305 4.3845/4.3053 4.5438/4.4746

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变动 +7.61bp/+8.35bp +8.33bp/+8.71bp +8.17bp/+6.37bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.3466%，上周五为4.2553%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。