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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 10:36 BJT

韩国汇市：韩元下跌，投资者警惕当局干预汇市

路透首尔11月28日 - 韩元周五下跌，追随日圆跌势，因投资者警惕金融当局可能干预汇市，以抑制韩元兑日圆上扬。

0210GMT，韩元兑美元 报1,104.3韩元，周四此间市场收报1,098.4韩元。

三年期公债期货12月合约 涨11个基点至108.31.

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,104.3 1,098.4

日圆/韩元 9.3401/451 9.3661

韩国公债期货 * 108.31 108.20

韩国综合股价指数 1,979.07 1,982.09

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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