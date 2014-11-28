汽车产业：高田气囊召回可能动摇外界对日本汽车业的信任--交通大臣

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月28日 - 日本国土交通大臣太田昭宏周五表示，他担忧涉及高田 安全气囊可能存在缺陷的汽车召回行动，将损害外界对日本汽车业及制造业品质的信任。
太田昭宏同时指出，对于美国汽车监管当局近期要求将高田安全气囊召回范围扩大至全美一事，该省已要求高田汇报他们计画如何加以因应。
日本本月已成立特别工作小组，以因应不断升温的召回危机。丰田汽车 及旗下大发汽车 周四宣布新一波召回行动，指因在美国乔治亚州LaGrange的生产过程中湿气过高；高田目前已关闭这家工厂。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。