汽车产业：高田气囊召回可能动摇外界对日本汽车业的信任--交通大臣

路透东京11月28日 - 日本国土交通大臣太田昭宏周五表示，他担忧涉及高田 安全气囊可能存在缺陷的汽车召回行动，将损害外界对日本汽车业及制造业品质的信任。

太田昭宏同时指出，对于美国汽车监管当局近期要求将高田安全气囊召回范围扩大至全美一事，该省已要求高田汇报他们计画如何加以因应。

日本本月已成立特别工作小组，以因应不断升温的召回危机。丰田汽车 及旗下大发汽车 周四宣布新一波召回行动，指因在美国乔治亚州LaGrange的生产过程中湿气过高；高田目前已关闭这家工厂。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)