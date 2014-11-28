《焦点》受银行业新规和低利率影响，欧洲企业转向高风险投资

**从存款到回购再到...**

已有许多大型企业别出心裁地为它们的现金找到出路。与其在存款上讨价还价，很多企业正同银行敲定回购协议(附买回)。

从金融危机期间开始的涓涓细流，目前从“存款转向回购”的企业如潮水般涌现，贷给银行短期资金换取抵押担保，据国际性清算业者明讯银行(Clearstream) ，其已见到今年对这一服务的需求增加200%。

对已经涉及管理外汇曝险部位和短期投资的一家大型企业而言，设立回购操作平台也就是再增加一台电脑的事，但对那些习惯于通过简单方式将现金交付给银行或者货币市场基金的中小型企业来说，回购是一项大的投资，同时也是改变策略。

“一些企业司库正转向进行回购，这对大型企业是不错的替代选择。但对那些中小型企业和慈善机构来说，他们恐怕不具备必要的操作能力。”

其他企业司库将存款放在亚洲和中东的银行，并考虑将手中过多的现金投资高收益但风险较大的资产，如公司债。

英国标准人寿保险公司(Standard Life) 财务总监和司库Stephen Percival说道：“我们一直在积极地考虑其他另类资产类别。”他补充道：“目前我们打交道的银行分布很广泛。”

预期会有更多资金开辟蹊径，尤其是一旦CNAV基金受到限制，一些资产经理人正为投资者创造出新产品，包括没有评级机构打分的基金以及高风险高收益的基金。(完)