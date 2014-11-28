韩国股市：早盘微跌，能源和造船类股因油价大跌而重挫

路透首尔11月28日 - 韩国股市周五早盘微跌，能源和造船类股带头大跌，因此前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，推动油价降至四年低点。

0210 GMT，韩国综合股价指数 跌0.15%至1,979.07点。

“全球经济增长放缓之际，石油需求低迷，导致国内炼油商库存损失，美元强势更是加重这一形势，”Shinhan Investment & Securities在客户报告中称。

SK Innovation 大跌5.8%，LG化学 下挫3.1%。

大宇造船 重挫7.2%，而现代重工业 下滑4.3%。

航空类股因油价下跌、航煤成本料下滑而上扬。韩亚航空 和韩亚航空 分别攀升5.9%和4.6%。