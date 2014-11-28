台湾汇市：台币早盘实质交易走弱，跟进亚币的全面疲势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月28日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易走弱，由于产油国组织不减产，油价下挫，美元持坚，亚币普遍走疲。
汇银人士表示，虽然台币盘初跟着亚币走弱，但出口商抛汇则令台币的贬幅限缩。至于外资和进口商则有买汇意愿。
〞外资出去了一点，NDF(美元换汇点)也都上来了，〞一位小型商银交易员说。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为溢价；一个月远汇报价 暂报在30.933/946左右，上日纽约盘收在30.880。
石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管全球油市供应过剩局面严重。油价因而重挫，布兰特原油期货 结算价创四年低位达72.82美元。
韩国韩元兑美元 周五盘中贬至1,103.8，上日收在1,098.4。
台币盘初主要交易区间在30.910-30.924；上交易日主要区间在30.856-30.880。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.90-30.95
最新相关报导链接：
--《综述》沙特说服OPEC保持产量不变，称小不忍则乱大谋
--日本经济：10月通胀减缓，工业产出和支出数据显现回升迹象
--《综述》欧元区阴云密布，ECB总裁德拉吉敦促成员国改革 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。