台湾汇市：台币早盘实质交易走弱，跟进亚币的全面疲势

路透台北11月28日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易走弱，由于产油国组织不减产，油价下挫，美元持坚，亚币普遍走疲。

汇银人士表示，虽然台币盘初跟着亚币走弱，但出口商抛汇则令台币的贬幅限缩。至于外资和进口商则有买汇意愿。

〞外资出去了一点，NDF(美元换汇点)也都上来了，〞一位小型商银交易员说。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为溢价；一个月远汇报价 暂报在30.933/946左右，上日纽约盘收在30.880。

石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管全球油市供应过剩局面严重。油价因而重挫，布兰特原油期货 结算价创四年低位达72.82美元。

韩国韩元兑美元 周五盘中贬至1,103.8，上日收在1,098.4。

台币盘初主要交易区间在30.910-30.924；上交易日主要区间在30.856-30.880。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.90-30.95

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